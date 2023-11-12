نائبة بريطانية: سأصوت على وقف إطلاق النار في غزة فورًا لإنقاذ الأطفال

كتب محمد تهامى زكى

أكدت زارا سلطانة، النائبة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أنها ستقوم بالتصويت من قلبها الأسبوع المقبل لصالح الوقف الفوري لإطلاق النار وإنقاذ أطفال غزة، وذلك بعد مشاركتها، السبت، بكلمة لها في المسيرات الداعمة لفلسطين في لندن.



زارا سلطانة في مظاهرات لندن

وكتبت زارا، عبر حسابها على تويتر: "كان من الممكن إنقاذ الأطفال الذين قتلوا في غزة اليوم لو تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بالأمس، لذلك قلت فى مظاهرة لندن اليوم: في التصويت المتوقع في البرلمان هذا الأسبوع سأصوت من كل قلبي لصالح وقف فوري لإطلاق النار".



تغريدة زارا سلطانة

وسبق ووصف كريس ويليامسون، عضو البرلمان البريطاني السابق عن حزب العمال، إسرائيل أنها أسوأ من النازيين بسبب جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال مقابلة تلفزيونية نشرتها صحيفة جيروزالم بوست.

سأل المضيف ويليامسون عن اعتقاده ما اذا كان وقف إطلاق النار في غزة سيكون في صالح المدنيين الفلسطينيين وعن الآراء الأخرى التي تقول أن الهدنة قد تعطي الفرصة لفصائل المقاومة بالتسلح لهجمات مستقبلية.



زارا سلطانة في مظاهرات السبت في لندن

أجاب نائب حزب العمال السابق قائلا: "أهل غزة يتعرضون لمذبحة يوميا .. لذا فوقف إطلاق النار سيكون في صالحهم"، وقاطعته المضيفة قائلة: "لماذا في ظنك أنهم يتعرضون لمذبحة؟" وهو ما رفضه ويليامسون وأكمل إجابته: "لنتذكر أن إسرائيل حولت غزة لمعسكر اعتقال مفتوح".

وسرعان ما أدان المضيف بيان ويليامسون ووصفه بأنه كاذب، قائلاً: "إنه ليس معسكر اعتقال.. كيف تجرؤ على استخدام هذه العبارة"، وتابع ويليامسون: "حسنًا، أنا آسف لكن ما هو تعريف معسكر الاعتقال؟".