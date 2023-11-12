اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصالات مع مستشفى الشفاء فى غزة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 07:04 ص
منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصالات مع مستشفى الشفاء فى غزة غزة
وكالات

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قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن "قلقها العميق" بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن العمليات في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، توقفت السبت بعد نفاد الوقود.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لديها "مخاوف عميقة بخصوص سلامة العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم رضع على أجهزة دعم الحياة والنازحين الذين ما زالوا داخل المستشفى"، وجددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

 







غزة

منظمة الصحة العالمية

مستشفى الشفاء

قطاع غزة



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