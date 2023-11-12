مجمع الشفاء الطبى بغزة: محاصرون بالطائرات والدبابات والجثث تعفنت فى المكان

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبى بغزة، المجمع محاصر تمام من قبل الطائرات والدبابات الإسرائيلية ولا يمكن الخروج منه والدخول إليه، حيث أن بعض النازحين خرجوا من المستشفى وتم استهدافهم وقصفهم.

وأضاف محمد أبو سلمية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، على قناة dmc، انه منذ يومين لم تخرج أى سيارة إسعاف من المستشفى ولا تستطيع دخوله، لان القناصة فى كل مكان والطائرات تتحرك بصحبة الدبابات، وكل شئ توقف.

وأكد محمد أبو سلمية أن العمليات والأشعة توقفت، وإن لم يتم حل الأمر سيموت الأطفال بالمستشفى وهو فى حاجة لرعاية صحية كبيرة ومناعتهم ضعيفة وتوفى 3 منهم، واستشهد 2 بالعناية المركزة، وتوفى 5 أشخاص مصابين، والمستشفى خرجت تماما عن الخدمة ولم نقدم خدمة الغسيل الكلوى للمرضى، وجثث 100 شهيد أمام مدخل مستشفى الطوارىء وتحللت أجسادهم، وجروح المصابين تعفنت والصورة أبلغ بكثير مما نتحدث.