لما الشتاء يدق البيبان.. 4 طرق فعالة لعلاج الاكتئاب الموسمى

كتبت فاطمة خليل

الاكتئاب الموسمي أكثر شيوعًا في فصل الشتاء، ويحدث نتيجة خلل فى التوازن الكيميائي في الدماغ بسبب انخفاض ضوء النهار وأشعة الشمس، ما يزيد من الاكتئاب واضطرابات المزاج لدى البعض، ومن أبرز أعراض الاكتئاب الموسمي انخفاض مستويات الطاقة، الكسل وقلة النشاط البدني، قلة التركيز، الحزن، كثرة النوم وزيادة الوزن وقد يصل الأمر إلى التفكير فى الانتحار، فى هذا التقرير نتعرف على 4 طرق فعالة لعلاج الاكتئاب الموسمى فى الشتاء، بحسب موقعى CNET و مايو كلينيك.

أعراض الاكتئاب الموسمي -اكتئاب وحزن

-أفكار سلبية.

-تعب.

-خمول وكسل.

-فرط النوم (النوم أكثر من اللازم).

-زيادة تناول الكربوهيدرات / زيادة الوزن.-الانسحاب الاجتماعي . ٥ طرق فعالة لعلاج الاكتئاب الموسمي 1-انشاء روتين يومى فى فصل الشتاء يرغب الناس فى البقاء فى المنزل لأن قلة ضوء الشمس وقصر وقت النهار قد تجعل الشخص أقل تحفيزًا للخروج لذا فإن إنشاء روتين يومى لممارسة الأنشطة يساعد على تحفيزك للنشاط والرعاية الذاتية. 2. ابحث عن محفزات الاكتئاب لديك كل شخص لديه محفزات تجعل حالة الاكتئاب والحزن تزيد لديه، لذا ابحث عن محفزات وابتعد عنها ومن أمثلة الأشياء التى تحفز الاكتئاب لدى البعض تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الأخبار. 3. جرب العلاج بالضوء يجب الخروج من المنزل فى ضوء النهار يوميا لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل ولكن، إذا لم يكن لديك الكثير من أشعة الشمس في المكان الذي تعيش فيه، فإن جهاز العلاج بالضوء يعد حلاً حيث إن الجلوس لمدة 20 إلى 90 دقيقة أمام صندوق الضوء المصمم خصيصًا للعلاج بالضوء أثبت فعاليته في غضون أسابيع، فالضوء يحفز المسارات في الدماغ التي تتحكم في النوم وتساعد على تنظيم الحالة المزاجية، زيادة التعرض للضوء، حتى من مصدر اصطناعي، يمكن أن يساعد بعض الأشخاص على تخفيف الأعراض أو الوقاية منها، وفقًا لمايو كلينك.



٤- حافظ على صحتك العقلية والجسدية إن بذل جهد للحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والبقاء رطبًا وتناول وجبات صحية ومتوازنة، كلها أمور تدعم صحتك العامة وصحتك العقلية.

لا تخف من التواصل مع الأصدقاء والعائلة عندما تشعر بالإحباط والحزن عد الدعم العاطفي والتواصل والشعور بالمجتمع أمرًا مهمًا لمساعدتك على الشعور بأفضل ما لديك.