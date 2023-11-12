للحامل.. احذرى علامات واضحة تؤكد إصابتك بالجفاف

كتبت مروة محمود الياس

الجفاف أحد أخطر الأعراض المرضية التى يمكن أن تصيب الجسم، ولابد من ملاحظة علاماتها سريعا، فضلا عن اكتشافها وعلاجها، خاصة فى حالة الحمل فالمرأة الحامل لابد وأن تحافظ على ترطيب جسمها على الدوام سلامتها وصحتها وصحة جنينها.

وفقا لتقرير نشر فى موقع greater than فإن جفاف جسم الحامل له العديد من المخاطر الصحية التى تنذر وترفع من فرص ولادتها المبكرة فضلا عن إصابتها بالتقلصات وجفاف الجلد، مع مخاطر صحية أخرى كثيرة لابد من تجنبها، وعليها أن تهتم بتناول المشروبات الصحية والمياه بكميات كبيرة على مدار اليوم للوقاية من هذا الخطر كليا.

ومن أبرز علامات الجفاف التى قد تظهر على جسم الحامل وتنذر بخطر إصابتها به، هو الإصابة بحالة من العطش وجفاف الفم تماما، ولا لعاب يذكر فيه، من أبرز هذه العلامات أيضا أن تعانى الحامل من التعب والوهن الشديدين والرغبة فى النوم الشديد والتشتت وعدم التركيز نتيجة نقص الترطيب فى جسمها وشعورها بالجفاف، لأن الترطيب يحد من سريان الدم وتدفقه إلى الدماغ وبالتالى تشعر بهذا الوهن الشديد.

وتابع التقرير مبرزا أهم أعراض الإصابة بالجفاف عن الحوامل ، وأهم هذه العلامات والمؤشرات ضعف شديد فى التبول وعدد مراته تقل على عكس المعتاد عند الحوامل، كما يصبح لونه داكنا بشكل ملحوظ، الامساك الشديد أيضا أحد أكثر هذه العلامات ملاحظة.

فضلا عن إصابة المرأة الحامل بجفاف فى العينين مع جفاف فى الجسم بالكامل والجلد يتشقق ويجف بشكل ماحوظ، كما يمكن أن تعانى الحامل من الدوار أو الدوخة الشديدة وقد تعانى بعض الحوامل عند الجفاف من آلام أو تشنجات بالرقبة، وهو ما أكد عليه التقرير المذكور.

ونصح التقرير بضرورة استشارة المختص المتابع للحمل على الفور، والاهتمام بمشروبات الترطيب والمياه.