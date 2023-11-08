لو مريض روماتويد.. قائمة بأطعمة مفيدة تقاوم الالتهابات

كتبت مروة محمود الياس

مريض الروماتويد يعانى من الكثير من الأعراض المرضية المزعجة، كالتهاب المفاصل والآلام والتورمات المزعجة، خاصة مع برودة الطقس قد تبدأ هذه الآلام فى الظهور وبقوة، ووفقا لتقرير نشر فى موقع evrydayhealth الطبى، فإن مرضى الروماتويد الذين يهتمون بطعامهم ويتناولون أطعمة تناسب مرضهم، يتعايشون بشكل أفضل مع الروماتويد ويتمتعون بصحة جيدة وأعراض جانبية أقل.

ووفقا للتقرير فإن الأنظمة الغذائية التى تحتوى على الاوميجا ٣ بنسب عالية، وكذلك الأحماض الدهنية غير مشبعة وكذا الألياف النباتية الصحية والمفيدة، فضلا عن أن النظام الغذائى يجب أن يحتوى على المغذيات النباتية، والبروتين الصحي يساعد وبشدة على التعايش الجيد مع مرض الروماتويد واعراضه المزعجة.

وتابع التقرير أن أفضل أنواع الغذاء لمريض الروماتويد هى الأسماك بأنواعها كالسمك الماكريل والسلمون والرنجة وسمك التونة ايضا، وهو ما يعزز من خفض نسب التهاب المفاصل وتورمها.

وأوضح التقرير أن زيت الزيتون أحد أهم الاضافات الهامة على طعام مريض الروماتويد، كذلك البرتقال والليمون والجريب فروت من الفاكهة الهامة لمريض الروماتويد لاحتوائها على فيتامين سي الهام ومضادات الأكسدة التى تقاوم الالتهابات، والتوت والفراولة أيضا من الخيارات الهامة الغنية بمضادات الأكسدة لمقاومة الالتهاب، فضلا عن الجزر والبطاطا والقرع، والحبوب الكاملة، كلها تحتوى على عناصر تواجه الالتهاب وتخفف من حدة التورم.

وأشار إلى أن الزنجبيل يمكن إضافته لطعام مريض الروماتويد لمواجهة التورمات والالتهابات والآلام ،وكذلك الكركم الهام والمفيد لخصائص الكركمين به المضادة للالتهابات.

وأوضح التقرير أهمية تجنب مريض الروماتويد تناول الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون وغير الصحية وتجنب السمنة تماما، حتى يمكن مقاومة أعراض مرض الروماتويد والتعايش الجيد معه ومقاومة أعراضه المرضية.