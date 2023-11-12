اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لافروف: شروط الاتحاد الأوروبى لعضوية صربيا تعتبر "ممارسة جيوسياسية"

الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:37 م
لافروف: شروط الاتحاد الأوروبى لعضوية صربيا تعتبر "ممارسة جيوسياسية" لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ

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وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم /الأحد/، الشروط الأولية التى وضعها الاتحاد الأوروبى لعضوية صربيا بأنها "ممارسة جيوسياسية".

وقال لافروف - فى تصريح أوردته وكالة "تاس" الروسية - "يبدو أن أنقرة قررت أنها لن تنخرط فى عمل مسدود وعديم الفائدة بعد الآن، لكن بلجراد تكرر تطلعها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ومنذ عدة أيام، طلبوا عدم نسيانهم عند بدء المحادثات مع أوكرانيا ومولدوفا.. وردا على ذلك، قيل لهم أنه يجب عليهم أولا الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا".


وأضاف: "الأمر كله يتعلق بالاتحاد الاقتصادى كما تم تصوره عند إنشائه، وكما تم الإعلان عنه ولماذا اجتذب الراغبين فى الانضمام إليه.. الآن، أصبح الأمر مجرد "ممارسة جيوسياسية"، فهم يطالبون الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش بالتنازل عن كوسوفو ودعم العقوبات ضد روسيا، وفى هذه الحالة سوف ينظرون إلى العرض".


وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت، فى وقت سابق، بأن قمة الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر ستناقش توصية المفوضية الأوروبية بشأن بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا، مشيرة إلى أنه فى حالة اتخاذ قرار إيجابي، فقد تبدأ هذه المحادثات فى مارس 2024.







لافروف

روسيا

موسكو

الاتحاد الأوروبى




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