اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 08:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. "النيابة الإدارية" تكرم الأعضاء وأسرهم من حفظة القرآن الكريم

الأحد، 12 نوفمبر 2023 07:31 م
غدا.. "النيابة الإدارية" تكرم الأعضاء وأسرهم من حفظة القرآن الكريم النيابة الإدارية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقيم نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الروؤف موسى، غدا، حفلا لتكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم.

يقام الحفل تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور الدكتور مُحمد مختار جُمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأعضاء المجلس الاعلي للنيابة الإدارية ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها  .

جدير بالذكر أن هذا الحفل ياتى كتقليد سنوى تقيمه اللجنة العلمية والثقافية بنادى النيابة الادارية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أعضاء النيابة الإدارية وذويهم.

 

 







النيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية

تكريم أعضاء النيابة

تكريم حفظة القرآن الكريم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة