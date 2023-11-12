علامات تشير لإصابتك بمرض السل.. منها السعال المزمن

كتبت رانيا عامر

السعال المستمر يشكل مصدر قلق للكثير من الأشخاص، حيث أن الإصابة بالسعال لمدة تزيد عن 3 أسابيع يشير إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض من أبرزها مرض السل، ويوضح التقرير التالى كيف نفرق بين السعال العادى والسعال الذى يدل على إصابتك بمرضا السل، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وأكد الدكتور سانديب نايار، استشارى أمراض الرئة بأحد المستشفيات الهندية، ضرورة طرق التعرف على السعال الناجم عن العدوى الموسمية والسعال الذى يشير إلى مرض السل، خاصة وأنه يصعب التميز بينهم نتيجة تشابه الأعراض، مما يترتب على ذلك تأخير تشخيص الحالة وبالتالي تأخير العلاج .

وقال استشارى أمراض الرئة، إن تقلبات الطقس خلال تغير الفصول أحيانا يكون مسبب لظهور العدوى الأكثر شيوعا هي التهابات الجهاز التنفسي، مما يترتب عليه معاناة العديد من المرضى من السعال، الذي عادة ما يكون جافا بسبب الالتهاب أو رد الفعل التحسسي ، ويحدث أحيانا السعال بسبب زيادة مستوى التلوث الهواء ، وخاصة الدخان.

أعراض السعال المزمن المرتبط بمرض السل:

وأضاف الطبيب، أن الإصابة بالسعال المزمن يشير الى خطر الإصابة بمرض السل ، والذي قد يستمر لأكثر من 3 أسابيع، موضحا أعراض السعال الذى يدل على السل والتي تشمل أن يكون سعالا جافا السعال في مرض السل يصاحبه أيضا حمى منخفضة الدرجة ،وفقدان الوزن والشهية.

بالإضافة الى وجود تاريخ عائلى لمرض السل لدى الشخص مما يشير إلى أنه من الصعب دائما التمييز بين السعال الناتج عن مرض السل والأسباب الأخرى، ولكنه يوصي بإجراء فحص بالأشعة السينية للصدر وفحص البلغم، من أجل تشخيص الحالة .

يحدث مرض السل بسبب بكتيريا المتفطرة السلية. الرئتان هي العضو الأكثر شيوعا، على الرغم من أن أعضاء أخرى في الجسم يمكن أن تصاب أيضا بالسل.

أعراض الإصابة بمرض السل:

-سعال

-ضيق التنفس

- سعال البلغم

- سعال الدم

-فقدان الشهية والوزن

-الحمى

-حرقان التبول