عسكرى روسى:أوكرانيا تزرع 500 ألف لغم على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا

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قال فلاديسلاف سيليزنيف، المتحدث السابق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية زرعت حوالى نصف مليون لغم فى البلاد فى المناطق المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيليزنيف قوله "لقد تم بالفعل زرع ما يصل إلى 500 ألف لغم فى مناطق فولين وروفنو وجيتومير وكييف، وهناك حاجة إلى المزيد".



وفى 30 يونيو أمر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بتعزيز القوات على الحدود مع بيلاروسيا.



وفى يوليو، قال قائد المجموعة القتالية الشمالية التابعة للجيش الأوكراني، سيرجى نايف، إن الجيش كان يعزز مواقعه وهياكله الهندسية فى مناطق فولين وجيتومير وروفنو ويقوم بزرع الألغام فى المناطق القريبة منها.



وفى أكتوبر، قال إن كثافة الدفاع عن الألغام زادت بمقدار 16 مرة مقارنة بيونيو 2022.



وفى غضون ذلك، قال رسلان جيريليوك، رئيس مركز مكافحة الألغام التابع للجيش البيلاروسي، إن عملية إزالة الألغام فى الأراضى الأوكرانية على طول الحدود مع بيلاروسيا ستستغرق وقتا طويلا.