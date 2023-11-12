صحف ووكالات أنباء عربية تبرز مطالبة الرئيس السيسى بوقف إطلاق النار "بلا شرط"

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أبرزت الصحف ووكالات الأنباء العربية، ما جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية فى الرياض أمس حول الأوضاع فى غزة، ومطالبته بالوقف الفورى لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم.

فمن جانبها، أبرزت وكالة الأنباء السعودية ( واس) تحت عنوان "الرئيس السيسى : مصر والعرب.. سعوا فى مسار السلام لعقود" تأكيد الرئيس السيسى أن القمة أتت والوقت يمر ثقيلاً على أهالى غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار، ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية.



وجدد الرئيس السيسى فى كلمته إدانة مصر منذ البداية لاستهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولى الإنسان، وقال :" نؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التشديد فى الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأى دعاوى أخرى وينبغى وقفها على الفور".



وأضاف الرئيس السيسى أن المجتمع الدولى لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلى دون إبطاء الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط ووقف جميع الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، و اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، بالإضافة لضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة الاحتلال.



وأشار إلى أهمية التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية.



ولفت الرئيس السيسى إلى أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن, من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.



من جانبها أشارت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لما قاله الرئيس السيسي،إن أهالى غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، محذرا من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسعها فى المنطقة، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق دولى فى انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين فى غزة.

و تحت عنوان" الرئيس المصري: يحب وقف إطلاق النار فى غزة دون قيد أو شرط " أوضحت وكالة ألأنباء الكويتية (كونا) ما أكده الرئيس السيسى إنه يجب وقف إطلاق النار فى قطاع غزة دون قيد أو شرط ، وأشارت الوكالة لإدانة الرئيس السيسى منذ البداية لاستهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين، مشددا على أنه لا يمكن تبرير الجرائم التى تحدث للفلسطينيين بوصفها دفاع عن النفس.



فيما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية تحت عنوان "الرئيس المصري: المجتمع الدولى مطالب بالحد الأدنى من المصداقية السياسية والأخلاقية" تأكيد الرئيس السيسى أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تأتى والوقت يمر ثقيلاً على أهالى غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار، مشيرة إلى تحذير الرئيس السيسى من مغبة السياسات الأحادية، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.



وخاطب الرئيس القوى الدولية الفاعلة والمجتمع الدولى بأسره إن مصر والعرب سعوا فى مسار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام والآن تأتى مسؤوليتكم الكبرى فى الضغط الفعال لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فوراً، ثم معالجة جذور الصراع، وإعطاء الحق لأصحابه، كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة، التى آن لها أن تحيا فى سلام وأمان، دون خوف أو ترويع، ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولد فلا تجد حولها إلا الكراهية والعداء، فليتحد العالم كله، حكومات وشعوباً، لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، بما يليق بإنسانيتنا، ويتسق مع ما ننادى به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق، جميع الحقوق وليس بعضها.



وقالت صحيفة "الرياض" السعودية تحت عنوان "الرئيس السيسي: مصر والعرب سعوا فى مسار السلام لعقود" أن الرئيس السيسى أكد أن ما يحدث فى غزة الآن بستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى، من مصداقيته السياسية والأخلاقية، مضيفا أن الوقت يمر ثقيلا علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلماً وحزيناً ويكشف سوء المعايير المزدوجة، واختلال المنطق السليم، وتهافت الادعاءات الإنسانية، التى مع الأسف تسقط سقوطاً مدوياً، فى هذا الامتحان الكاشف.



ومن جانبها وتحت عنوان "السيسي: التخاذل عن وقف الحرب ينذر بتوسع المواجهات فى المنطقة" أبرزت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية تحذير الرئيس السيسي، من عدم وقف الحرب فى قطاع غزة، مؤكداً أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.



وأشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية تحت عنوان "السيسى يحذر من التخاذل فى وقف الحرب" لتحذير الرئيس السيسى من أن التخاذل عن وقف الحرب فى قطاع غزة ينذر بتوسعها فى المنطقة، ومطالبة الرئيس السيسى بإجراء تحقيق دولى فى الانتهاكات التى ارتكبت بحق سكان قطاع غزة.



وذكرت صحيفة "الوطن" البحرينية تحت عنوان "السيسي: نطالب بوقف فورى لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم" ما أكده الرئيس السيسى أن أهالى غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، مجددا إدانته لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعى لأهالى غزة غير مقبولة.

و طالب خلال كلمته بالقمة العربية الاسلامية بوقف فورى لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، و صياغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، محذرا من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسعها فى المنطقة.

من جانبها، نوهت صحيفة "الأنباء" الكويتية بتأكيد الرئيس السيسى على أن التخاذل عن وقف الحرب بغزة ينذر باتساع رقعة الصراع، وأن سياسات العقاب الجماعى من قتل وحصار وتهجير قسرى "غير مقبول" ولا يمكن تبريرها وينبغى وقفها فورا..كما أبرزت مطالبته بإجراء تحقيق دولى بالانتهاكات الإسرائيلية فى قطاع غزة.