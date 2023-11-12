شركة العاصمة الإدارية: حققنا أرباحا بلغت 10 مليارات جنيه حتى 30 يونيو 2023

كتب أحمد حسن

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD حققت صافي أرباح بلغ 10 مليارات جنيه في 30 يونيو 2023.

وأضاف عباس أن ما تحقق في أقل من 7 سنوات يعد طفرة كبيرة وأن أكبر دليل على جاهزية العاصمة الإدارية هي احتضانها لقمة القاهرة للسلام التي دعا لها رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، هذا بالإضافة إلى طلب العديد من مختلف دول العالم التعاون والاستفادة من خبرة الشركة لتنفيذ وإنشاء المدن الذكية والعواصم الإدارية بها، فعلى على سبيل المثال نحن نتعاون مع جمهورية زيمبابوي والتى تنفذ حالياً عاصمة جديدة للدولة تحت مسمى مدينة جبل هامدن.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اختيار المهندس خالد عباس كعضو مجلس إدارة أجنبي ووحيد في المشروع وذلك للتعاون في وضع السياسات العامة للمشروع ومتابعة التنفيذ، كما أن الشركة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع كوريا الجنوبية لتفعيل أطر التعاون المشترك لتبادل المعلومات حول أهم مكونات مشروع المدينة الذكية الجديدة التي تقوم كوريا الجنوبية بإنشائها ونسب التنفيذ والتكنولوجيات المستخدمة وجاري الإعداد لتبادل الزيارات على مستوى الفنيين لتعظيم الاستفادة.

وأعلن المهندس خالد عباس أن هناك أربع مكاتب استشارية عالمية تقدمت بعروضها لتخطيط المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.