سوليفان: بايدن لن يهدأ حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الأسرى

وكالات

قال مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، لن يهدأ حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة.

وفى مقابلة مع شبكة “سى إن إن” الأمريكية، أوضح سوليفان، إن “المفاوضات حول هذا الموضوع مستمرة".

وأضاف: "تُبذل الجهود لمحاولة التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن. ولن يرتاح الرئيس حتى نحصل على هذا الاتفاق".

وتعتقد إسرائيل أن 239 شخصًا ما زالوا فى أسر حماس، والولايات المتحدة، بحسب سوليفان، على علم بتسعة من مواطنيها الذين فقدوا منذ الهجوم الفلسطينى فى 7 أكتوبر.

وفى وقت سابق من اليوم، قال سوليفان، إن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو طرد السكان الفلسطينيين من هناك، أو تقليص مساحة القطاع.

وفى مقابلة مع شبكة “إن بى سى نيوز” الأمريكية، قال سوليفان: "من وجهة نظرنا، فإن الطريق إلى الأمام، والمبادئ الأساسية للمضى قدما واضحة تماما... لا إعادة لاحتلال لغزة، لا تهجير قسرى للشعب الفلسطينى… ويجب ألا يتم تقليص أراضى غزة".

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكي، إن “الولايات المتحدة ترغب فى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية”.