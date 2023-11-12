اليوم السابع
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سنن نبوية عند نزول المطر وعند سماع صوت الرعد ورؤية البرق.. تعرف عليها

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:34 ص
سنن نبوية عند نزول المطر وعند سماع صوت الرعد ورؤية البرق.. تعرف عليها دعاء المطر
كتب لؤى على

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بالتزامن مع التقلبات الجوية وتعرض مصر لسقوط الأمطار فى مناطق مختلفة، ينشر "اليوم السابع" السنن النبوية عند نزول الامطار كالآتى: 
 
 
- تقول عند نزول المطر: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.
 
 
 
- تقول "رحمة" لما ورد عن أم المؤمنين  عائشة –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا رأى المطر "رحمة" رواه مسلم.
 
 
 
-الدعاء عند سماع صوت الصواعق والرعد .. كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إذا سمع الرعد والصواعق قال: "اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك".
 
 
 
- كشف الرأس؛  عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ، قَالَ: «فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»". 






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