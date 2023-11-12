روسيا: دعوات قبول كييف بالناتو دون القرم ودونباس إقرار بأنها غير أوكرانية

أ ش أ

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف أن الدعوات الأوروبية لقبول أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى (ناتو) دون القرم ودونباس إقرار بأن هذه الأراضى ليست أوكرانية.

وقال مدفيديف - على تطبيق "تلجرام"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأحد/ - "أوروبا تغلي، وينزل مئات الآلاف للتظاهر احتجاجا على الدعم الغربى للعنف فى غزة، وتحت ستار إراقة الدماء فى الشرق الأوسط يقوم بعض المسؤولين الحاليين والسابقين فى الناتو بنشر أفكار جديدة حول أوكرانيا ويقترحون قبولها فى الحلف من دون شبه جزيرة القرم ودونباس.. هذا يعنى أن هذه المناطق بالتأكيد لم تعد أوكرانية من وجهة نظرهم ومفهومهم".



وأضاف: أن "هذا الإقرار الضمنى الجديد للغرب جيد، ويتوجب عليهم المضى فى هذا النهج والإقرار أيضا بأن أوديسا ونيقولاييف وكييف وكل منطقة، ليست أوكرانيا".