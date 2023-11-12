رعدية وغزيرة.. خرائط الأمطار وأماكنها وفرص حدوثها حتى نهاية اليوم

كتب محمود راغب

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم ، كما يلى .

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية بنسبة حدوث 40% .

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30: 40% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من شمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

و يشهد اليوم الأحد ، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.