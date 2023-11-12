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رعدية وغزيرة.. خرائط الأمطار وأماكنها وفرص حدوثها حتى نهاية اليوم

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:24 ص
رعدية وغزيرة.. خرائط الأمطار وأماكنها وفرص حدوثها حتى نهاية اليوم حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة تغزر أحيانا، وذلك اليوم الأحد، على مناطق متفرقة من الجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا.
 
وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم ، كما يلى .
 
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية بنسبة حدوث 40% .
 
- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30: 40% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.
 
- أمطار خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من شمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
 
و يشهد اليوم الأحد ،  طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد،  معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.
 






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