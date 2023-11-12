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الأرصاد: سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى والدلتا

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:09 ص
الأرصاد: سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى والدلتا أمطار على القاهرة والجيزة
كتب محمود راغب - تصوير أحمد معروف

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تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تكاثر للسحب الرعدية الممطرة، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق ، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد .
 
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناه ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار متوسطة ورعدية  أحيانا على شمال الصعيد والصحراء الغربية ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.
أمطار (1)
أمطار على شوارع القاهرة والجيزة

أمطار (2)
أمطار على شوارع الجيزة

أمطار (3)
أمطار متفاوتة

أمطار (4)
أمطار فى شوارع القاهرة والجيزة

أمطار (5)
أمطار خفيفة

أمطار (6)
الأمطار

أمطار (7)
الأمطار فى الجيزة

أمطار (8)
الأمطار على شوارع القاهرة والجيزة

أمطار (9)
حالة الجو

أمطار (10)
أمطار على شوارع الجيزة

أمطار (11)
أمطار متفاوتة

أمطار (12)
أمطار على شوارع الجيزة

أمطار (13)
أمطار خفيفة

أمطار (14)
أمطار على الجيزة والقاهرة

 







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