رشا راغب: بدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة خطوة هامة للتوسع

محمد صبحى

أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن بدء الدراسة بالفرع الدولى لجامعة القاهرة، خطوة هامة فى مجال التوسع فى برامج التعليم العالى الدولى المرتبط بوظائف المستقبل وتكنولوجيات العصر، حيث تعد أول جامعة بنظام البرامج الدراسية، مشيرة إلى أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة من تخريج أجيال قادرة على مواجهة التطورات العالمية.

وثمنت الدكتورة رشا راغب، جهود إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت من خلال قرارها المتميز لإنشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة، حيث أن مفهوم جامعة القاهرة الدولية التى بدأت الدراسة بها جاء متوافقا مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "ماكنزى" أشهر شركات الاستشارات المرموقة دوليا والتى تعد من اشهر الشركات التى تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.

وأوضحت الدكتورة رشا راغب، أن النظام المتعدد البرامج مع جامعات دولية مختلفة من جميع دول العالم المتقدمة، وليس جامعة واحدة، والذى يقوم عليه الفرع الدولى تكريس لمكانة جامعة القاهرة العالمية وتوجها نحو السيادة على نفسها، علاوة على عدم تفريطها فى أى من تقاليدها العريقة، وحتى يكون الدخل لها وللدولة المصرية، بإلإضافة إلى رفض النسب المالية الكبيرة التى تشترطها أفرع الجامعات الأجنبية.

وقالت الدكتورة رشا راغب، إنه بالرغم من اهتمام الفرع الدولى لجامعة القاهرة بالتطور العالمى فى البرامج الدراسى الا انها حافظت على الهوية الوطنية لجامعة القاهرة من خلال تنفيذ الفرع الدولى على نهج التصميم المعمارى التاريخى لجامعة القاهرة الام من حيث المبانى أو الطابع الفنى للمبانى وابرزها قبة جامعة القاهرة التاريخية، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الحفاظ على الهوية البصرية لجامعة القاهرة امتداد للتاريخ الكبير ومكانة جامعة القاهرة التى تعد أول جامعة أهلية مصرية ومن أقدم الجامعات فى مصر والشرق الأوسط ومنارة علمية خرجت العديد من القادة فى مصر والوطن العربى منذ إنشائها.

وهنأت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور الخشت ومجلس جامعة القاهرة، ببدء الدراسة بالفرع الدولى لجامعة القاهرة، متمنية المزيد من النجاح للجامعة والمضى قدماً نحو العالمية، وبما ينعكس على مستوى خريجيها والذين ننتظرهم فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى وبما يصب فى صالح الدولة المصرية.

من جانبه قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر للدكتور رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا على أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة هو حلقة جديدة من سلسلة انجازات الدولة المصرية فى العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن الفرع الدولى يمتلك إمكانيات تضاهى أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية.

وشدد الدكتور الخشت، على أن الدراسة بالفرع الدولى هذا العام فى 18 برنامجا دراسيا بينها 10 برامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس و8 للدراسات العليا المعتمدة من كبريات الجامعات والهيئات العالمية المرموقة، مؤكدا على زيادة البرامج اعتبارا من العام الجامعى المقبل إلى 58 برنامجا فى تخصصات جديدة مثل الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.