رشا راغب تهنئ الدكتور الخشت ببدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة

محمد صبحى

أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن بدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة ، خطوة هامة في مجال التوسع في برامج التعليم العالي الدولي المرتبط بوظائف المستقبل وتكنولوجيات العصر، حيث تعد أول جامعة بنظام البرامج الدراسية، مشيرة إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يتماشي مع رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة من تخريج أجيال قادرة على مواجهة التطورات العالمية.

وثمنت الدكتورة رشا راغب، جهود إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت من خلال قرارها المتميز لإنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة، حيث إن مفهوم جامعة القاهرة الدولية التى بدأت الدراسة بها جاء متوافقا مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية.

وأوضحت الدكتورة رشا راغب، أن النظام المتعدد البرامج مع جامعات دولية مختلفة من جميع دول العالم المتقدمة ، وليس جامعة واحدة، والذي يقوم عليه الفرع الدولي تكريس لمكانة جامعة القاهرة العالمية وتوجها نحو السيادة على نفسها، علاوة على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة، وحتى يكون الدخل لها وللدولة المصرية، بإلإضافة إلى رفض النسب المالية الكبيرة التي تشترطها أفرع الجامعات الأجنبية.

وقالت الدكتورة رشا راغب، إنه بالرغم من اهتمام الفرع الدولي لجامعة القاهرة بالتطور العالمي في البرامج الدراسي الا انها حافظت علي الهوية الوطنية لجامعة القاهرة من خلال تنفيذ الفرع الدولي علي نهج التصميم المعماري التاريخي لجامعة القاهرة الام من حيث المباني او الطابع الفني للمباني وابرزها قبة جامعة القاهرة التاريخية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحفاظ علي الهوية البصرية لجامعة القاهرة امتداد للتاريخ الكبير ومكانة جامعة القاهرة التي تعد أول جامعة أهلية مصرية ومن أقدم الجامعات في مصر والشرق الأوسط ومنارة علمية خرجت العديد من القادة في مصر والوطن العربي منذ إنشائها.

وهنأت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور الخشت ومجلس جامعة القاهرة، ببدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، متمنية المزيد من النجاح للجامعة والمضي قدماً نحو العالمية، وبما ينعكس علي مستوي خريجيها والذين ننتظرهم في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي وبما يصب في صالح الدولة المصرية.

من جانبه قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، الشكر للدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا علي أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة هو حلقة جديدة من سلسلة انجازات الدولة المصرية في العديد من القطاعات، مشيرا الي أن الفرع الدولي يمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية.

وشدد الدكتور الخشت، علي أن الدراسة بالفرع الدولي هذا العام في 18 برنامجا دراسيا بينها 10برامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس و8 للدراسات العليا المعتمدة من كبريات الجامعات والهيئات العالمية المرموقة، مؤكدا علي زيادة البرامج اعتبارا من العام الجامعي المقبل إلي 58 برنامجا في تخصصات جديدة مثل الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطاقة والطاقة المتجددة، و علوم وتكنولوجيا الفضاء.