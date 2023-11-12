رئيس أساقفة "كانتربرى": قصف المستشفيات فى غزة مخالف للقانون الدولى

وأكد ويلبي - على حسابه على منصة (إكـس) - أن الوضع الذي يواجه الموظفين والمرضى في مستشفيات غزة كارثي، ويجب القيام بكل شيء من أجل استعادة نظام الرعاية الصحية وحماية من هم في أمس الحاجة إليها.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فجرًا فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مجمع "الشفاء الطبي في قطاع غزة، جراء الهجمات المروعة على المستشفى.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي لها، إنها "فقدت الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء، وهناك خوف على سلامة العاملين الصحيين والمرضى والمصابين والأطفال في الحضانات وأعداد من النازحين داخل المستشفى".