حريق هائل يلتهم مساحة "6 ملاعب" فى لوس أنجلوس.. فيديو

سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس، مما أدى لإغلاق الطريق مؤقتا، بحسب السلطات.

وبحسب موقع سكاى نيوز، تسبب الحريق في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية.

تقول السلطات إن الطريق الرابط بين شرق وغرب لوس أنجلوس أغلق لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، لكنه التهم مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم.

ولم تعلن السلطات عن سبب الحريق.

🔥Both directions of the 10 Freeway near Alameda in Downtown Los Angeles are shutdown following a massive pallet fire. pic.twitter.com/G7i0J5HtwP