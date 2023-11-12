اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 01:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 01:08 م
تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 28 محضرا تموينيا لمخابز بلدية بمركزى كفر الدوار والدلنجات، وذلك لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. 
 
وأشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.
 
 






حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز

مخابز مخالفة

تموين البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة