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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده لجلسة 20 نوفمبر الجارى

الأحد، 12 نوفمبر 2023 02:23 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده لجلسة 20 نوفمبر الجارى محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 20 نوفمبر. 
 
وكانت التحقيقات كشفت ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 






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جنايات القاهرة

عقوبة الخطف

الزيتون



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