اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية "أحداث الصف" لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 02:15 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية "أحداث الصف" لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة المستشار حماده الصاوى
كتب إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة.
 
وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
 
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (1)
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (2)
المستشار محمد عمار
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (3)
المستشار رأفت زكى

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (4)
لجنة المحكمة

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (5)
المستشار محمد عمار

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (6)
المستشار على عمارة

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (8)
المستشار حمادة الصاوي

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (11)
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (12)
هيئة المحكمة

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (13)
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (14)
هيئة المحكمة

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (15)
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج

 

 







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