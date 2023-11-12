بوينج العالمية: استلام طلبات على أكثر من 3 آلاف طائرة جديدة فى الشرق الأوسط

رسالة دبى - أحمد مصطفى

كشفت تقرير لشركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات فى تقرير لها اليوم الأحد، جاء فيه أنها تتوقع أن تشكل الطائرات ذات الطراز العريض 45% من عمليات التسليم لشركات الطيران فى الشرق الأوسط على مدى السنوات الـ20 المقبلة، وهى أعلى نسبة طائرات فى المناطق العالمية الـ10 الواردة فى تقرير بوينج لتوقعات السوق التجارية. ومن المرجّح أن يتضاعف أسطول طائرات الشحن فى المنطقة ليصل إلى 180 طائرة بحلول عام 2042، وفقاً لتوقعات بوينج السنوية طويلة المدى للطلب على الطائرات التجارية والخدمات.

قال دارين هولست، نائب رئيس شؤون التسويق التجارى لدى بوينج: "وسّعت شركات الطيران فى الشرق الأوسط نفوذها وانتشارها بشكل متزايد مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى مركز دولى للنقل الجوى. ويستمر الطلب على السفر الجوى وشحن البضائع باكتساب المزيد من الزخم نتيجةً للنمو الاقتصادى الكبير وخطط التنمية الوطنية. وتدرك بوينج بأن شركات الطيران فى المنطقة ستحتاج إلى أساطيل طائرات فعالة ومتعددة الاستخدامات، لذلك ستكون منتجاتها المتطورة جاهزة لتلبية متطلبات السوق المتنامية".

يتوقع حسب المعلومات التى وردت فى تقرير بوينج لتوقعات السوق التجارية تسليم 3025 طائرة تجارية جديدة فى الشرق الأوسط بحلول عام 2042، تشمل 1350 طائرة ذات الطراز العريض. وتقدم العديد من شركات الطيران فى المنطقة خدماتها فى أكبر المدن بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر مراكزها المتنامية التى توفر الرحلات وخدمات الطيران الفعالة. ونتيجةً لذلك، سيكون هناك حاجة إلى عدد أكبر من الطائرات ذات الطراز العريض لنقل الأعداد المتزايدة من الركاب.

كما تنباً التقرير أيضاً بتضاعف أسطول الطائرات ذات الممر الواحد فى الشرق الأوسط مع استمرار شركات الطيران منخفضة التكلفة وشبكات الرحلات ذات المسافات القصيرة فى التطور والتوسع. وسيكون ما يقرب من نصف طائرات المنطقة بحلول عام 2042 عبارة عن طائرات ذات ممر واحد.

وشملت أبرز النقاط الإضافية لتقرير بوينج لتوقعات السوق التجارية فى الشرق الأوسط لعام 2023 وحتى عام 2042 ما يلي:

• ستدعم ثلثى عمليات التسليم الجديدة حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوى، فى حين أن ثلث عمليات التسليم ستحل محل الطائرات القديمة بطائرات أكثر كفاءة فى استهلاك الوقود.

• كما سيزيد إجمالى الأسطول 2.4 مرة ليصل إلى 3,360 طائرة، وستكون 1,610 طائرة منها (48%) ذات ممر واحد، بينما ستشكل 1,520 منها (45%) طائرات من ذات الطراز العريض.

• كما سيولد الأسطول التجارى طلباً بقيمة 335 مليار دولار أمريكى فى خدمات الطيران التى تشمل الصيانة والإصلاح والتدريب وقطع الغيار.

• منها 35 طائرة صغيرة الحجم و1570 طائرة ممر واحد و1350 طراز عريض و70 طائرة شحن جوى