الهلال الأحمر الفلسطينى: 7 سيارات إسعاف فقط تعمل فى غزة

وكالات

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 7 سيارات إسعاف فقط لا تزال تعمل في قطاع غزة وذلك بسبب استهداف الاحتلال للطواقم ونفاد الوقود.

وكانت قد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج مستشفى "القدس" في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تبذل الطواقم الطبية الآن قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية، وفي ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.

وعبر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، عن بالغ أسفه وخيبة أمله لأنه وصل إلى مرحلة حاول بكل ما بوسعه عدم الوصول إليها، فرغم مناشدات جمعية الهلال المتكررة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بضرورة إيصال المساعدات العاجلة لمستشفى القدس، في ظل الحصار المفروض عليه منذ حوالي أسبوع، بالإضافة إلى قطع الاتصالات والإنترنت عنه لليوم الخامس على التوالي، إلا أن كافة المنظمات عجزت عن إمداد المستشفى بالمساعدات، وتُرك المستشفى يواجه مصيره وحده في ظل استمرار القصف الإسرائيلي في محيطه والاستهداف المباشر له، الأمر الذي عرّض حياة الطاقم الطبي والمرضى والمدنيين من النازحين للخطر.