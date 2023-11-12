المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط سلاح أبيض "سنجة"، بحوزته وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.