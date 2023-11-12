السجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين بخطف طفل وسرقته بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهمين "ي.ض"و"م.خ"و"ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بخطف الطفل المجنى عليه " م.ا" وسرقته بالإكراه بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة خطف الطفل المجنى عليه، حيث قاموا باستدراجه إلى مكان بعيد وإيهامه بتوصيلهم إلى أحد الأماكن وقاموا، بسرقة الدراجة النارية والمنقولات الخاصة به، كما قام المتهمون الأول والثانى بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "عصا شوم"، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.