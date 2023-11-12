القمة العربية الإسلامية تؤكد دعم مصر فى مواجهة عدوان إسرائيل.. إنفوجراف

أكدت القمة الدعم لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة وإسناد جهودها إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فورى ومستدام وكافٍ.

إدانة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية والإنسانية التى ترتكبها حكومة الاحتلال

رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أى ذريعة

كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات الإنسانية التى تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فورى ودعوة المنظمات الدولية للمشاركة فى هذه العملية

مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعمارى التى تنتهك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية

مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التى يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون فى قتل الشعب الفلسطينى

مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فورى يدين تدمير إسرائيل الهمجى للمستشفيات ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود وقطع الكهرباء والخدمات الأساسية فيه باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي

الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى

إنشاء وحدتى رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة يقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023

دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولى سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني

تكليف وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولى فورى لبلورة تحرك دولى لوقف الحرب على غزة

استنكار ازدواجية المعايير فى تطبيق القانون الدولى والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض مصداقية الدول التى تحصن إسرائيل من القانون الدولى وتضعها فوقه

إدانة تهجير 1.5 مليون فلسطينى من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتباره جريمة حرب ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدى لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعمارى هذا الواقع اللاإنسانى البائس

الرفض الكامل والمطلق والتصدى الجماعى إلى أية محاولات للتهجير القسرى أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل أو خارج أراضيه

إدانة قتل المدنيين واستهدافهم والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم

التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التى ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعمارى بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين

وقف جرائم القتل التى ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم فى القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية

إدانة العمليات العسكرية التى تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية وإدانة إرهاب المستوطنين ومطالبة المجتمع الدولى وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التى تنتهك حرية العبادة

إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء فى حكومة الاحتلال بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطيني

إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا

التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها

إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية

التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولى فوريا إطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذى يلبى جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام تنطلق من خلال عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية تفضى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السورى ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة المارى اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين