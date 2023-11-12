القطاع الخاص يسجل أكبر نسبة من إصابات العمل عام 2022.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الحكومي والقطـاع العام/ الأعمال الـعـام والقطاع الـخاص عام 2022، أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ 1642 حالة بنسبة 16.7٪، والقطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9٪، بينما بلغ العدد بالقطاع الخاص 5075 حالة بنسبة 51,5٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0٪ من إجمالي عدد الحالات .

وقالت بيانات النشرة، إن عدد حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8٪ من إجمالي عدد الحالات .

وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.

وبلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.

وسجلت مهنة الفنيون ومـساعدو الإخصائيين أكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والعاملون بـالصيد 40 حالة بنسبة 4 ,0 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .

وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.