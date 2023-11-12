الصحة العالمية تحدث المبادئ التوجيهية لعلاجات كورونا وتحدد أفضل الأدوية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية انها قامت بتحديث المبادئ التوجيهية بشأن علاجات كورونا، مع توصيات منقحة للمرضى الذين يعانون من كورونا غير الحاد. ويعتبر هذا هو التحديث الثالث عشر لهذه الإرشادات.

وقالت المنظمة فى بيان لها، تميل المتغيرات الحالية لفيروس كورونا إلى التسبب في مرض أقل خطورة بينما تكون مستويات المناعة أعلى بسبب التطعيم، مما يؤدي إلى انخفاض مخاطر الإصابة بمرض شديد والوفاة بالنسبة لمعظم المرضى.

ويتضمن هذا التحديث تقديرات المخاطر الأساسية الجديدة لدخول المستشفى لدى المرضى الذين يعانون من حالات غير حادة من مرض كورونا. تشمل فئة "الخطورة المعتدلة" الجديدة الآن الأشخاص الذين كانوا يعتبرون في السابق معرضين لمخاطر عالية بما في ذلك كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وإعاقات وأمراض مصاحبة للأمراض المزمنة.

وتساعد تقديرات المخاطر المحدثة المتخصصين في الرعاية الصحية على تحديد الأفراد المعرضين لخطر دخول المستشفى بدرجة عالية أو متوسطة أو منخفضة، وتصميم العلاج وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية التالية :

مرتفع: يظل الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عرضة للخطر إذا أصيبوا بكورونا، مع معدل دخول إلى المستشفى يقدر بـ 6%.

معتدل: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل السمنة أو مرض السكري أو الحالات المزمنة بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض الكلى أو الكبد، والسرطان، والأشخاص ذوي الإعاقة والذين يعانون من أمراض مصاحبة للأمراض المزمنة معرضون لخطر معتدل، مع نسبة معدل الاستشفاء المقدر بـ 3%.

منخفض: أولئك الذين ليسوا في فئات المخاطر العالية أو المتوسطة هم أقل عرضة لخطر دخول المستشفى (0.5٪). معظم الناس منخفضي المخاطر.

مراجعة علاجات كورونا للأشخاص المصابين بفيروس كورونا غير الحاد

وتواصل منظمة الصحة العالمية التوصية بشدة بالنيرماترلفير-ريتونافير (المعروف أيضًا باسم "باكسلوفيد") للأشخاص المعرضين لخطر شديد ومتوسط ​​لدخول المستشفى. وتشير التوصيات إلى أن عقار نيرماتريلفير-ريتونافير يعتبر الخيار الأفضل لمعظم المرضى المؤهلين، نظرًا لفوائده العلاجية، وسهولة تناوله، ومخاوف أقل بشأن الأضرار المحتملة.

أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام عقار نيرماترلفير-ريتونافير لأول مرة في أبريل 2022.

إذا لم يكن عقار نيرماتريلفير-ريتونافير متاحًا للمرضى المعرضين لخطر دخول المستشفى بشكل كبير، فإن منظمة الصحة العالمية تقترح استخدام مولنوبيرافير أو ريمديسيفير بدلاً من ذلك.

تقترح منظمة الصحة العالمية عدم استخدام عقاري مولنوبيرافير وريمديسيفير للمرضى المعرضين لخطر متوسط، معتبرة أن الأضرار المحتملة تفوق الفوائد المحدودة لدى المرضى المعرضين لخطر معتدل لدخول المستشفى.

بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر دخول المستشفى بشكل منخفض، لا توصي منظمة الصحة العالمية بأي علاج مضاد للفيروسات. يمكن الاستمرار في إدارة أعراض مثل الحمى والألم باستخدام المسكنات مثل الباراسيتامول.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضًا بعدم استخدام المضاد الفيروسي الجديد (VV116) للمرضى، إلا في التجارب السريرية.

ويتضمن التحديث أيضًا توصية قوية ضد استخدام الإيفرمكتين للمرضى الذين يعانون من حالات غير حادة من كورونا وتواصل منظمة الصحة العالمية تقديم النصح بضرورة استخدام الإيفرمكتين في المرضى الذين يعانون من حالات حادة أو حرجة من مرض كورونا في التجارب السريرية فقط.