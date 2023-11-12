اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:13 م
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السيطرة على حريق منزل بالزقازيق فى الشرقية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:13 ص
السيطرة على حريق منزل بالزقازيق فى الشرقية حريق منزل - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق منزل مكون من 4 طوابق بناحية أم الزين بجوار المعهد الديني بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية أم الزين بجوار المعهد الديني بمركز الزقازيق.
 
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تبين نشوب الحريق في منزل مكون من 4 طوابق واندلاع النيرلان في الطابق الثاني.
 
 






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