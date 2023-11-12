اليوم السابع
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السيطرة على حريق منزل من 3 طوابق ببلبيس فى الشرقية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:36 ص
السيطرة على حريق منزل من 3 طوابق ببلبيس فى الشرقية حريق منزل - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق منزل مكون من 3 طوابق بناحية عزبة 9 بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية عزبة 9 بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس.
 
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما تبين نشوب الحريق فى منزل مكون من 3 طوابق واندلاع النيران فى الطابق الثانى.
 
 






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