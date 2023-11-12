اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء النرويج أهمية الضغط نحو وقف إطلاق النار فى غزة.. إنفوجراف

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:01 م
الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء النرويج أهمية الضغط نحو وقف إطلاق النار فى غزة.. إنفوجراف الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، حيث تناول متابعة التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
 
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أكد الرئيس ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة
 
توافق الجانبان على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري واحترام القانون الدولي.
 
الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والنرويج وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين
 
 






غزة

مصر

النرويج

قطاع غزة



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