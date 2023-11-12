البنتاجون: مقتل 5 جنود أمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية شرق البحر المتوسط

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل خمسة جنود أمريكيين مساء الجمعة، بعد تعرض طائرتهم لحادث مؤسف وتحطمها شرق البحر المتوسط.



وأفادت القيادة الأمريكية الأوروبية، في بيان مقتضب نقلته صحيفة /ذا هيل/ الأمريكيةـ بأن الحادث وقع "أثناء مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار التدريب العسكري" ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم.



وأكد بيان سابق من القيادة الأمريكية الأوروبية أنه لا توجد مؤشرات على نشاط عدائي بشأن تحطم الطائرة.



ولم تقدم القيادة الأمريكية مزيدا من التفاصيل حول نوع الطائرة المحطمة أو الخدمة العسكرية التي كانت تنتمي إليها أو الموقع الدقيق للحادث أو توقيته.



وبدأت طائرات وسفن عسكرية أمريكية قريبة جهود البحث والإنقاذ على الفور، ويجري التحقيق في الحادث.

وجاء في البيان: "احترامًا لمشاعر الأسر المتضررة، ووفقًا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، حُجبت هويات أفراد الطاقم حتى 24 ساعة بعد استكمال إخطار أقاربهم".



وبحسب الصحيفة الأمريكية، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية المزيد من قواتها في الشرق الأوسط عقب تطورات الأحداث في قطاع غزة.