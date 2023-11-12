الاحتلال يواصل حصاره لمجمع "الشفاء" الطبي فى غزة والجثامين ملقاة حوله

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واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، طوال الليل وصباح اليوم الأحد، قصفه العنيف لمُحيط مجمع "الشفاء" الطبي غرب مدينة غزة، وحصار المجمع من كافة الجهات، في ظل تحذيرات فلسطينية وإقليمية ودولية من كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والأكسجين.



وكشفت مصادر عن أن آليات الاحتلال باتت على مقربة من البوابات الرئيسية للمجمع، الذي استهدفت طوابقه بشكل مباشر، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق الطائرات المسيرة حوله، ما جعل الخروج منه أو الدخول إليه أمرًا مستحيلاً، سواء للنازحين أو الجرحى، أو المرضى، والطواقم الطبية، والمسعفين، الذين بقوا دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود.



وقالت المصادر إن العشرات من جثامين الشهداء ما زالت مُلقاة في ساحة المجمع وفي مُحيطه، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها في ظل إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر على أي جسم مُتحرك، ومنذ الساعة التاسعة من أمس الأول، لم تصل سيارة إسعاف واحدة إلى المُجمع في ضوء هذه التطورات.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال دمرت مبنى قسم القلب القديم في الجهة الغربية من المجمع المذكور، وتطلق قذائفها بين الفنية والأخرى في مُحيطه، والقنابل الدخانية بين أقسامها.



ولفتت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت المناطق الغربية والشمالية بمدينة غزة منذ منتصف الليلة، وهي: الشيخ رضوان، تل الهوا، وأبراج الكرامة، والمقوسي، والشيخ عجلين، والرمال، والنصر، دون أن تتسنى لسيارات الاسعاف الوصول إلى الأماكن المستهدفة، والوصول إلى الشهداء والجرحى.



من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هناك صعوبة بالغة في إخلاء مُجمع "الشفاء" الطبي كما يطالب الاحتلال، إذ أن هناك أكثر من 60 مريضًا بالعناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.



على صعيد متصل، تعرض مُستشفى "النصر" للقصف المتواصل وللحصار منذ أيام، حيث تم اخلاؤه بالقوة من الأطباء والممرضين والنازحين، وبقي المرضى والجرحى وحدهم، واستهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى "القدس" بمدينة غزة بشكل مباشر، ما خلق حالة من الهلع بين المرضى المقدر عددهم بـ500 مريض، والنازحين الذين لجأوا إليه وعددهم 14 ألف نازح.



ومنذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد 198 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 سيارة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مُستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألفا و100 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وإمرأة، في حصيلة غير نهائية.