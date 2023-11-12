استشهاد 27 فلسطينيا بينهم 3 أطفال جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على غزة

وأفادت مصادر طبية، بالقطاع بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين أربعة أشخاص من منزل في حي الصبرة، جراء استهدافه فجراً بقصف صاروخي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، واصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستشهد 10 أشخاص، وأصيب أكثر من 20 آخرين، في قصف اسرائيلي استهدف منزلا شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 3 من الأطفال الخدج و5 من مرضى العناية الفائقة بمجمع الشفاء لنقص الأكسجين، في حين يواجه آخرون الموت في أي لحظة، ليرتفع عدد الأطفال الخدج الذين استشهدوا خلال أقل من 48 ساعة إلى خمسة، بسبب توقف الأجهزة الطبية عن العمل، لانقطاع التيار الكهربائي عن مُجمع الشفاء، لليوم الثالث على التوالي.

وتعرض مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة للقصف الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد 5 نازحين، وإصابة 15 آخرين بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن دبابات الاحتلال متمركزة الآن عند قسم الولادة بمجمع الشفاء، كما قصفت مدفعيتها قسم العناية المركزة، ما أدى إلى إصابة العديد بجروح.

ومازال العشرات من جثامين الشهداء ملقاة في ساحة المجمع وفي محيطه، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإخلائها، بسبب كثافة النيران، والاستهداف المباشر من قبل آليات الاحتلال.