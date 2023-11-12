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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:35 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة -ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود .
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 24446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 29553 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10419 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 4716 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 6987 نقطة.






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