اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 سيدات وطفلة فى حادث سير ببنى سويف

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:27 ص
إصابة 3 سيدات وطفلة فى حادث سير ببنى سويف انقلاب سيارة ميكروباص
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت 3 سيدات وطفلة اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من الكمين المهجور بمركز سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة سمسطا، أسفر عن إصابة 3 سيدات وطفلة.
 
ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابات ونقلهن إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.
 
واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الفيوم العام المصابات وهن: اميلي نسيم بباوي 9 سنوات، مصابه بجروح و كدمات، صفيه فهيم يوسف 55 سنة، مصابة بجروح و كدمات، ايزيس دادود نسيم 54 سنة، مصابة بجروح و كدمات، ثريا حنا عوض 70 سنة، مصابة بجروح و كدمات، وجميعهن مقيمات في مركز سمالوط بمحافظة المنيا.






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