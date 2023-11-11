تكدس مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل محملة "طماطم" أعلى الطريق السياحى بالجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بالطريق السياحى، أمام القادم من طريق الواحات وصولًا إلى الطريق الدائرى في محافظة الجيزة، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمحاولة إعادة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وتجنيب السيارة النقل، وسط متابعة حركة السيارات أعلى الطريق.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق السياحى بالجيزة، انتقلت الجهات المختصة والإسعاف إلى المكان، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، أمام القادم من طريق الواحات وهو ما تسبب في كثافات مرورية، وجاري العمل على سحب الكثافات المرورية لحين رفع اثار الحادث.