اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 01:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تكدس مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل محملة "طماطم" أعلى الطريق السياحى بالجيزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 12:15 م
تكدس مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل محملة "طماطم" أعلى الطريق السياحى بالجيزة انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ظهرت كثافات مرورية بالطريق السياحى، أمام القادم من طريق الواحات وصولًا إلى الطريق الدائرى في محافظة الجيزة، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمحاولة إعادة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وتجنيب السيارة النقل، وسط متابعة حركة السيارات أعلى الطريق. 
 
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق السياحى بالجيزة، انتقلت الجهات المختصة والإسعاف إلى المكان، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، أمام القادم من طريق الواحات وهو ما تسبب في كثافات مرورية، وجاري العمل على سحب الكثافات المرورية لحين رفع اثار الحادث.
 
 
 






انقلاب سيارة

اخبار عاجلة

الطريق الدائرى

اخبار الحوادث

الطريق السياحى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة