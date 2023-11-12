اليوم السابع
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إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:37 ص
إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
فور تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـص أنه أثناء سير دراجة بخارية، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافها عن الطريق، وتعرضها للانقلاب.
 
ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 






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