أعراض نقص الزنك عند الأطفال.. أبرزها الإسهال المزمن

كتبت مروة محمود الياس

نقص بعض العناصر والمعادن والفيتامينات لدى الأطفال أمر فى غاية الخطورة، ويحتاج الأمر دوما من الامهات ضرورة المتابعة والفحص للاطمئنان على الحالة الصحية للطفل، واكتفاء جسمه من جميع العناصر والفيتامينات الهامة، وأعراض نقص الزنك عند الاطفال كثيرة يبرزها تقرير نشر فى موقع kids news to canada.

وتابع التقرير موضحا أن أبرز أعراض نقص الزنك عند الاطفال والتى منها، إصابة الطفل بالالتهابات الدائمة وعدم القدرة على الشفاء منها بشكل سريع، كالتهابات الجسم المختلفة والالتهاب الرئوى بشكل خاص، وقد يعانى بعض الأطفال اللذين يعانون نقص الزنك من ضعف عام بالمناعة ودفاعات الجسم ضد المرض، إضافة إلى عدم القدرة على الاستشفاء السريع من الجروح، فلا يمكن التئامها بسهولة.

أعراض نقص الزنك عند الأطفال

وتابع التقرير، أن الإسهال أحد أبرز أعراض نقص الزنك عند الأطفال، وهناك مجموعة من المضاعفات الخطيرة التى يجب الإنتباه لها والتى تنتج عن نقص الزنك عند الطفل منها، إصابة الطفل بسوء التغذية، أو اضطرابات شديدة ومستمرة لدى الطفل فى جهازه الهضمى كالإصابة بالاسهال المزمن.

وتختلف درجات الإصابة بنقص الزنك من طفل إلى آخر، فهناك درجة حادة وهناك نقص طفيف، ومن أبرز أعراض نقص الزنك عند الأطفال أيضا، فقدان الرغبة فى تناول الطعام وضعف الشهية الشديد، إضافة إلى الضعف الشديد فى النمو مقارنة بباقى أقران الطفل، وقد يعانى بعض الأطفال من أعراض أخرى مثل تساقط الشعر بشدة فضلا عن قلة الامتصاص للطعام فى كثير من الأحيان.

ويجب عرض الطفل الذى يعانى من أعراض نقص الزنك على الطبيب المختص الذى يشخص الحالة ويحدد درجة النقص التى يعانيها الطفل، ويصف المكملات المناسبة والمطلوبة لحالته للحصول على حصته اليومية المطلوبة التى يحتاجها الجسم، وكذا الأطعمة الغنية به التى يجب أن تدخل فى نظامه الغذائى، ومن أبرز أسباب نقص الزنك عند الاطفال هو ضعف الامتصاص نتيجة الإصابة بمشكلة هضمية وهى الإسهال المزمن، فضلا عن الإصابة بمتلازمة تسمى نقص الامتصاص، إضافة إلى أمراض يعانى منها بعض الأطفال فى الكلى والكبد.