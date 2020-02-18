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أعراض الالتهاب الرئوى ونصائح للوقاية منه

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:00 ص
أعراض الالتهاب الرئوى ونصائح للوقاية منه التهاب رئوى - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الالتهاب الرئوي واحد من أخطر المشاكل الصحية التي تهدد الحياة بالخطر وتؤثر على صحة الجسم في الغالب يكون ناتج عن اهمال علاج نزلات البرد والأنفلونزا مما يؤثر على صحة الرئتين ويسبب الالتهاب الشديد وعدم القدرة على التنفس وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أعراض مختلفة للإصابة بالالتهاب الرئوي ومنها:

 

أعراض الالتهاب الرئوي

1: السعال الشديد المصحوب بمخاط ويكون ذلك ناتج عن التهاب الشعب الهوائية والرئتين وقد يستمر لمدة أسابيع.

2:ألم شديد في الصدر وعدم القدرة على التنفس، وهى من أعراض بالالتهاب الرئوي الشديد.

3:ارتفاع في درجة حرارة الجسم ناتج عن الالتهاب الشديد عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح ويصاحبها تعرق.

4:ألم شديد في العضلات والمفاصل وعدم القدرة على الحركة .

5:الشعور بالصداع المزمن وضعف عام في الجسم.

6: يعانى المريض من سيان الأنف والرشح الشديد.

7:ضيق في التنفس وعدم القدرة على الحركة بشكل صحيح.

8:تغيير لون البشرة وشحوب الوجه وتغيير لون الشفاه.

9: ظهور صوت خشخشة في الرئتين ناتج عن الالتهاب الشديد وضيق التنفس.

وهناك أسباب مختلفة تعرضك للإصابة بالالتهاب الرئوي وهى:

أسباب الالتهاب الرئوي:

1:يكون الالتهاب الرئوي ناتج عن الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية شديدة أثر على الجهاز التنفسى وسببت الالتهاب الشديد.

2:من يعانون من ضعف الجهاز المناعى هم الأكثر عرضا للالتهاب الرئوي الشديد وعدم القدرة على التنفس.

3: قد يحدث الالتهاب الرئوي نتيجة الإصابة بجرثومة "العقدية الرئوية" والتي تعيش عادة في الجهاز التنفسي العلوى.

4: المدخنون أكثر عرضا للالتهاب الرئوي الشديد حيث تحتوى السجائر على بعض المواد التي تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتزيد من خطر الإصابة بالالتهاب.

5: قد يكون الالتهاب الرئوي قد ينتج عن عدوى فطرية خطيرة تسببها التهاب المكورات الرئوية.

6:تلوثات الهواء الشديدة والتعرض للفيروسات والجراثيم تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتسبب الالتهاب الرئوي.

علاج الالتهاب الرئوي
 

على حسب نوع الالتهاب الرئوي سواء فيروسى او فطري او بكتيري يكون العلاج وفى الغالب يكون بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب والمسكنات، كما ينصح باتباع بعض النصائح للوقاية من الالتهاب الرئوي وهى

نصائح للوقاية من الالتهاب الرئوي

1:ينصح بأخذ لقاحات الانفلونزا الموسمية والتي تساعد على الحد من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والوقاية من الالتهاب الرئوي.

2:تجنب التدخين أو التواجد في أماكن بها مدخنون ، فيؤثر التدخين على صحة الجهاز التنفسى والرئتين ويسبب الاختناق الشديد.

3:الحرص على غسل اليدين باستمرار وذلك للوقاية من الفيروسات والعدوى والجراثيم المنتشرة في الجو.

4: ينصح بوضع كمامة على الفم لتجنب انتقال العدوى والوقاية من الامراض والفيروسات المنتشرة.

5:ينصح باتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه مع تجنب تناول الأطعمة الجاهزة نظرا لعدم ضمانة نظافتها وجودتها.

6:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على تعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسى وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

 

 


التهاب رئوى

السعال

الم

التهاب

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