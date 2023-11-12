أضرار النوم أقل من 7 ساعات يوميًا على صحتك.. ضعف المناعة أبرزها

النوم من أهم الأشياء التى تساعدنا فى الحفاظ على صحة جيدة، وخلال ساعات النوم يقوم الجسم بإصلاح الخلايا وإعادة بناء العضلات، ما يساعدك على الشعور بالانتعاش والطاقة، والحصول على النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للوظيفة الإدراكية، وتقوية الذاكرة، وحل المشكلات، لكن قلة ساعات النوم تؤثر على صحتك بشكل كبير، وفى هذا التقرير نتعرف على أضرار النوم أقل من 7 ساعات يوميا على صحتك وجسمك، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

وخلال فترة النوم يقوم الجسم بتنظيم الهرمونات مثل تلك المسؤولة عن الشهية (الجريلين واللبتين)، والإجهاد (الكورتيزول)، والنمو (هرمون النمو)، يمكن أن يؤدي عدم كفاية النوم إلى تعطيل هذا التوازن، ما يؤثر على صحتك العامة، يعتمد جهازك المناعي على النوم المريح ليعمل على النحو الأمثل، أقل من 7 ساعات من النوم يمكن أن تضعف دفاعاتك ضد الأمراض، يرتبط النوم ارتباطًا وثيقًا بحالتك العاطفية.

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة التهيج وتقلب المزاج وانخفاض القدرة على التعامل مع التوتر. أضرار النوم أقل من 7 ساعات يوميًا ذكر موقع تايمز أوف إنديا أن التعب وانخفاض الإنتاجية من بين أضرار النوم أقل من 7 ساعات يوميا، حيث لا يجد جسمك وقتا كافيا للقيام بدورات النوم لذا تستيقظ وأنت تشعر بالتعب والإرهاق ويستمر معك هذا التعب طوال اليوم.

وتابع الموقع أن زيادة الوزن من أضرار النوم أقل من 7 ساعات يوميا، لأن قلة النوم يؤثر على هرمونات الشبع : الجريلين هرمون الشهية والليبتين هرمون الجوع وهو ما يؤدي للشعور بالجوع المستمر وزيادة الشهية للأطعمة غير الصحية.

وتؤدي قلة النوم أيضًا إلى ضعف جهاز المناعة، حيث ينتج الجسم أثناء النوم مواد تساعد على مكافحة العدوى في الجسم، لكن تقل قدرة الجسم على إنتاج هذه السيتوكينات مع قلة النوم.

وترتبط قلة النوم مع مشاكل الصحة النفسية مثل سوء المزاج وزيادة الحساسية والعصبية وزيادة أعراض القلق والاكتئاب أو أى أمراض نفسية كانت موجودة بالفعل.