أسعار الخضراوات تواصل استقرارها فى الأسواق والبطاطس تبدأ من 9 جنيهات للكيلو

كتب - إسلام سعيد

تواصل أسعار الخضراوات استقرارها فى الأسواق، اليوم الأحد، بالنسبة لأغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات، والبطاطس من 9 إلى 13 جنيها، والبصل من 15 إلى 20 جنيها، وبلغ سعر الكوسة من 5.5 إلى 7 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وبلغ سعر الجزر من 5.5 إلى 10.5 جنيه، والفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض ما بين 3.5 و5 جنيهات، والفلفل الرومى من 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الصوب من 7 إلى 14 جنيهات، والفلفل الألوان من 20 إلى 32 جنيها.

وفي سوق الجملة سجل سعر الملوخية الخضراء من 3 إلى 50 جنيهات، وتراوح سعر الخيار من 4 إلى 9 جنيهات للصوب، والخيار البلدي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والبامية من 32 إلى 40 جنيها، والقلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم، من 23 إلى 40 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس 6 إلى 10 جنيهات، والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات، والكرنب 5.5 إلى 9.5 جنيه