أخبار مصر.. الحكومة تنفى ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

كشف المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بإنفلونزا الطيور بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لغزة تضم 6 شاحنات محملة بـ150 طن مواد غذائية

الأربعاء.. آخر موعد للناخبين الراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء المقبل، كآخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن. وزارة التموين: مد المنافذ بالسلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار. وزارة التعليم تتيح تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024 تتيح اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 رئيس لجنة سير - مراقب أول، فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة

الأرصاد: سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى والدلتا