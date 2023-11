أب فلسطيني يتشبث بطفله المتوفى فى طريق النزوح من منازلهم

ظروف غير آدمية يعيشها سكان مدينة غزة الفلسطينية، نتيجة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تظهر قوة وصلابة الشعب الفلسطيني في مواجهة وتجمل العدوان الغاشم على المدنيين وعدم الاستسلام لعملية تهجير سكان غزة التي يرغب في تنفيذها الكيان الصهيوني.

ووثق أحد المتابعين منذ قليل، حادثا مؤلما في مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد الآباء وهو يتشبث ويتمسك بطفلة الذي توفي أثناء الطريق بعد قصف وتدمير منزلهم من قبل الكيان الصهيوني الغاشم، الذي اضطر على إثره التحرك مع أسرته على عربية يجرها "حصان" نتيجة عدم وجود وقود في القطاع بالكامل، ويظهر وهو يتمسك بطفله الذي توفي بسبب الطقس والطريق غير الآدمي الذي يسيرون فيه.

💔🇵🇸 This family lost their child on the way to the south of the Gaza Strip due to the long way and hard conditions.



Follow @azaizamotaz9 (source)

pic.twitter.com/z5IMOIq1uH