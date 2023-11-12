آليات وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، خلو مصر من مرض شلل الاطفال، حيث تم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسميا منذ 2006 وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004

اليوم السابع" يستعرض فى تقرير معلوماتى آليات وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال"

1- الارتقاء بنسب التغطية التطعيمة لأكثر من 95% .

2- دعم نظام ترصد بيئي يستطيع الكشف المبكر عن أي فيروسات.

3- تم وضع خطة استباقية للحفاظ على نظام التطعيمات الروتينية خلال جائحة كورونا.

4- نظام التطعيمات الذي تنفذه وزارة الصحة من أكفاء أنظمة التطعيم حيث يتم إعطاء الطعم الفموي "سابين" 7 جرعات، وطعم الحقن "سولك" 3 جرعات

5- دعم الحملات القومية التي تنفذها مصر سنويا بغرض رفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

6- تنفيذ حملات لتطعيم الأطفال المقيمين من مصريين أو غير مصريين من عمر يوم لخمس سنوات لخلق مناعة مجتمعية لجميع الأطفال فى وقت واحد لمنع حدوث أى سريان للفيروس.

7- نشر فرق ترصد الشلل الرخو الحاد فى جميع مديريات الشئون الصحية والإدارات التابعة لها.

8- فرق الترصد تقومب متابعة 10 الآف موقع ترصد فى المستشفيات والعيادات فى جميع أنحاء الجمهورية للابلاغ عن أى حالات تتشابه فى أعراضها مع مرض شلل الأطفال وعمل التقصيات الوبائية اللازمة لها.