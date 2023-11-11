4 حالات تجنب شراء الكبدة فيها.. طبيب بيطرى يوضح بالصور

كتبت آية دعبس

حذر الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، من شراء الكبد فى حاول ظهور أى علامات فساد أو غير طبيعية عليه، حتى لا يؤدى إلى أضرار على الصحة، موضحا أن هناك عدة علامات إذا ظهرت على الكبدة لابد من تجنب تناولها، وهى:

1- الصورة رقم 1، الكبد فيها يؤكد أنها لحيوان مصاب بمرض الصفرا "اليرقان"، وهو مرض يكون دم الحيوان فيه مليئ بالعصارة الصفراوية نتيجة تكسير لكرات الدم أو تليف في الكبد أو انسداد في القنوات المرارية .

لذا كل لحوم وأنسجة هذا الحيوان يظهر فيها الإصفرار المرضي الناتج عن مرض اليرقان، وهو مرض لا يؤثر فقط على الكبد، بل على الطحال يصبح متضخم، والدهون يظهر عليها اصفرارها "فاقع" ليس الإصفرار الطبيعي الخفيف، والذى يميز اللحم البقرى، وفي حالة مرض الصفرا يكون الحكم هو الإعدام الكلي للذبيحة، لأن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

2- الصورة رقم (٢) شكل الكبد المستورد، لكنه تم تذويب ثلجه، "لونها باهت"، وفى الأغلب يتم بيعه فى هذه الصوره باعتباره كبد بلدى.

3- الصورة رقم (٣) لكبدة مريضة بالديدان الكبدية، ويظهر عليها تهتك أنسجتها الداخلية "مفرولة".

4- أما إذا كنت ستشتري الكبدة مجمدة، مثل الصورة رقم (٤) فاحترس أن لا يكون حولها أي أثر لسوائل حتى إذا كانت السوائل متجمدة، لأن هذا يعنى أن الكبدة تم تذويب ثلجها، وتم تجميدها مرة أخرى، وفي هذه الحالة تصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



الكبدة



جانب من الكبدة



كبدة فاسدة