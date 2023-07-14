ضبط 110 كيلو كبدة فاسدة فى حملات رقابية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مسئول عن محل للمأكولات كائن بدائرة قسم شرطة شبرا – مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بتخزين لحوم مجهولة المصدر بمخزن "بدون ترخيص" خاص به كائن بدائرة القسم وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 110 كيلو جرام كبدة – 80 كيلو جرام مخ – عدد 350 كيلو جرام دقيق "جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها للزبائن المترددين على المحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.